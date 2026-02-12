Житель Пензы, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 240 часов обязательных работ Криминал

Пенза, 12 февраля 2026. PenzaNews. Суд назначил 46-летнему жителю Пензы, повторно попавшемуся за рулем в нетрезвом виде, 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года, а также конфисковал в доход государства 140 тыс. рублей — денежный эквивалент стоимости автомобиля, который злоумышленник продал в период предварительного следствия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

«По делу установлено, что ранее привлекавшийся к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения и лишенный водительских прав мужчина вечером 17 августа 2024 года вновь сел за руль своего автомобиля в нетрезвом состоянии и совершил поездку по городу Пензе. Напротив дома №107 по улице Чапаева он был остановлен экипажем ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пензе, в ходе проверки документов у водителя были обнаружены признаки алкогольного опьянения. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина нетрезв», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ходе предварительного расследования мужчина, желая избежать конфискации автомобиля, продал свой «ВАЗ-2107» неизвестному лицу за 20 тыс. рублей, однако, согласно заключению автотехнической экспертизы, стоимость транспортного средства составляла 140 тыс. рублей.

«В судебном заседании подсудимый вину признал», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что приговор по данному уголовному делу не вступил в законную силу.