В Пензе расширен перечень улиц, на которых будут работать передвижные комплексы «Паркон» и «Дозор»

13:06 | 13.02.2026 | Общество

Пенза, 13 февраля 2026. PenzaNews. Управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области согласовало использование передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил парковки «Паркон» и «Дозор» по ряду новых адресов в Пензе с 12 февраля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города.

В Пензе расширен перечень улиц, на которых будут работать передвижные комплексы «Паркон» и «Дозор». Фото из архива ИА «PenzaNews»

В нем уточняется, что в этот перечень вошли следующие территории: от улицы Минской, 2, до улицы Одесской, 1А; от улицы Одесской, 1А, до трассы М5 «Урал»; от улицы Клары Цеткин, 63, в направлении улицы Долгорукова; между домами №1 и №5 на улице 65-летия Победы; между домами №3 и №17 на улице Генерала Глазунова; между домами №111Б и №111 на улице Чаадаева; на улице Клары Цеткин от улицы Чапаева, 71А, в направлении улицы Чапаева; на улице Мира в районе дома №44В; на улице Лермонтова от улицы Ленинградской в направлении улицы Лермонтова, 36А; на улице Богданова от улицы Чкалова в направлении улицы Лермонтова; на улице Октябрьской, 4, 6, 8; на улице Плеханова, 45; на 6-м проезде Пестеля.

«Оборудованные специальными камерами автомобили курсируют по заданным маршрутам и выявляют транспорт, припаркованный с нарушением требований ПДД. Принцип работы комплексов построен на повторной фиксации. Транспорт с устройствами видеонаблюдения проезжает по одному и тому же участку дважды с интервалом не менее 5 минут», — поясняется в тексте.

Из него следует, что номер автомобиля, стоящего под знаками «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена» или в другом неположенном месте, автоматически передается для назначения административного штрафа.

«Использование мобильных комплексов направлено на повышение дисциплины на дорогах и снижение хаотичной парковки, которая препятствует работе общественного транспорта, ухудшает дорожную ситуацию, мешает коммунальным службам выполнять уборку улиц от снега», — подчеркивается в сообщении.


