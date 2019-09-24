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Рафику Ибрагимову предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области»

11:41 | 24.09.2019 | Общество

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Пенза, 24 сентября 2019. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» предлагается присвоить генеральному директору ООО «Производственно-коммерческая фирма «Термодом» Рафику Ибрагимову.

Рафику Ибрагимову предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как поясняется в проекте соответствующего постановления Законодательного собрания региона, тем самым намечено отметить особые заслуги руководителя предприятия перед Пензенской областью.

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Кандидатура Рафика Ибрагимова была рекомендована на представление к присвоению звания «Почетный гражданин Пензенской области» летом 2019 года. Соответствующий протокол заседания совета трудового коллектива ООО «ПКФ «Термодом» принят 11 июля.

9 августа губернатор Пензенской области Иван Белозерцев направил наградной материал на рассмотрение председателю Законодательного собрания региона Валерию Лидину.

23 сентября спикер областного парламента внес проект постановления на рассмотрение депутатов.

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