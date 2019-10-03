«Меркурий» повысил стоимость проезда на шести маршрутах в Пензе до 27 рублей Общество

Пенза, 3 октября 2019. PenzaNews. Частный перевозчик «Меркурий» повысил стоимость проезда на шести городских маршрутах в Пензе с четверга, 3 октября.

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Согласно сведениям, размещенным на сайте мэрии, с 23 до 27 рублей подорожал проезд в микроавтобусах №4 «Кольцевая — Тепличный комбинат», №5 «Улица Мира — Ухтинка», №18 «Улица Дачная — улица Егорова», №33 «Арбековская застава» — Западная поляна», №34 «Улица Егорова — улица Зеленодольская» и №89 «Улица Ладожская — улица Российская».

Столько же будет стоить провоз багажа.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 8 июля 27 рублей за одну поездку платят пассажиры следующих маршрутов: №99 (обслуживается индивидуальным предпринимателем Ладой Румянцевой), №73 (ООО «ТК «Дилижанс»), №№1, 1Т, 2А, 5К, 8, 9, 9К, 9М, 10, 10А, 16, 20, 21, 27, 29, 41, 43, 49, 55, 59, 63, 68, 77, 85 и 93 (ООО «Компания «Дилижанс»), №№6, 17, 39, 71, 75 и 80 (ООО «Автокомбинат»).

До 23 рублей подорожал проезд на маршрутах №66 и №70 (ООО «Корпорация «Дилижанс»), а также №82С (ООО «ТК «Дилижанс»).

24 августа компания «Меркурий» увеличила стоимость проезда на маршруте №54 с 21 до 23 рублей.

В мэрии Пензы заявили, что власти города не имеют возможности влиять на тарифы, устанавливаемые частными перевозчиками, поскольку те работают на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

В связи с этим планируется внести изменения в документ планирования регулярных перевозок города Пензы. Они предусматривают изменение вида регулярных перевозок по 18 маршрутам — они будут осуществляться не по нерегулируемым, а по регулируемым тарифам.

28 августа УФАС России по Пензенской области возбудило два дела по признакам нарушения частными перевозчиками антимонопольного законодательства при повышении стоимости проезда: одно — в связи с действиями обществ с ограниченной ответственностью «Меркурий», «Корпорация «Дилижанс» и «Транспортная компания «Дилижанс»; второе — организаций «Меркурий», «Меркурий-авто-6», «Компания «Дилижанс», «ТК «Дилижанс», «Автокомбинат» и индивидуального предпринимателя Лады Румянцевой.