На ярмарку в Заречный привезут продукцию из 18 районов Пензенской области Общество

Заречный, 17 октября 2019. PenzaNews. Более 200 предпринимателей из 18 районов Пензенской области привезут свою продукцию на ярмарку, которая пройдет в Заречном в предстоящую субботу, 19 октября. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации города Алексей Рябов.

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По его словам, многие будут вести торговлю на территории Заречного впервые.

«Мы уверены, что ассортимент не только будет представлен в прежнем объеме, но и появятся новинки», — отметил Алексей Рябов.

Как сообщает управление общественных связей Заречного, ярмарка, под которую отведена часть улицы Озерской, откроет сезон уличной торговли 2019–2020 годов, поэтому для покупателей подготовлена развлекательная программа.

Добраться до места продажи сельхозпродукции жители смогут на автобусах №1 и №4, а также №103, следующем из Пензы.