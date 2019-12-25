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В Пензе провели акцию «Бессмертный афганский батальон»

16:12 | 25.12.2019 | Общество

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Пенза, 25 декабря 2019. PenzaNews. Акция «Бессмертный афганский батальон» прошла в центре Пензы в среду, 25 декабря.

В Пензе провели акцию «Бессмертный афганский батальон»

Фото: Pgduma.ru

Она стала частью мероприятий, приуроченных к 40-й годовщине ввода советских войск в Афганистан. В акции приняли участие школьники, ветераны боевых действий, представители власти и общественных организаций.

«Если войну не остановить, она может подойти и к нашему дому, поэтому хочу сказать слова благодарности всем ветеранам Афганской войны за храбрость и мужество, за то, что оставались верными присяге и воинской дружбе. Вечная слава и вечная память всем тем, кто не вернулся с той войны, выполняя свой воинский долг», — сказал глава города Владимир Мутовкин в ходе памятного митинга, состоявшегося у мемориального комплекса «Афганские ворота».

Он также обратился к родителям воинов, погибших при исполнении долга.

«Сложно подобрать для вас слова утешения», — отметил Владимир Мутовкин.

Как сообщает пресс-служба гордумы, в завершение памятного мероприятия присутствующие возложили цветы и венки к мемориалу.

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