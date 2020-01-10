В пензенских колониях устроили конкурс ледяных фигур Общество

Пенза, 10 января 2020. PenzaNews. Конкурс ледяных фигур стартовал в исправительных учреждениях Пензенской области.

Фото: 58.fsin.su

По словам начальника отдела по воспитательной и социальной работе с осужденными УФСИН России по Пензенской области Павла Старикова, состязание направлено в первую очередь на организацию досуговой деятельности и развитие творческих способностей граждан, отбывающих наказания за совершенные преступления.

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В свою очередь заместитель начальника исправительной колонии №7 по кадрам и воспитательной работе Егор Платов, комментируя состав участников, отметил, что среди лиц, содержащихся в ИК, немало тех, кто откликнулся на предложение изготовить фигуры изо льда и снега.

«В исправительных учреждениях отбывают наказание творческие люди, которые занимаются в кружках различной направленности. Они и стали основными участниками конкурса», — пояснил он.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области, авторы лучших фигур будут определены в конце января.