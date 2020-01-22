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В Пензе на склоне улицы Бекешской введено одностороннее движение

12:33 | 22.01.2020 | Общество

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Пенза, 22 января 2020. PenzaNews. Одностороннее движение введено на участке улицы Бекешской — от дома №93 до улицы Угловой — на основании постановления администрации Пензы, которое подписал мэр Андрей Лузгин. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В Пензе на склоне улицы Бекешской введено одностороннее движение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Эти меры связаны с тем, что ширина проезжей части составляет порядка 4 метров, что затрудняет встречный разъезд транспортных средств. Также существенно осложняет ситуацию ненормативный продольный уклон дороги», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе напомнили, что еще в ноябре 2011 года на этом участке для безопасности автомобилистов и пешеходов был установлен дорожный знак 3.2 «Движение запрещено», однако это не дало ожидаемого эффекта.

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«Практики показала, что большинство водителей требования данного знака не соблюдали», — отметили в администрации Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на опасном склоне на улице Бекешской в Пензе в зимний период в непосредственной близости от частных жилых домов нередко происходили ДТП.

В декабре 2019 года на телеканале «НТВ» вышел сюжет, посвященный дорожной ситуации на данном участке. После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить действия лиц, ответственных за обстановку на дорогах.

Спустя непродолжительное время в следственном управлении СКР по Пензенской области отчитались о начале проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

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