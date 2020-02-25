Форум «Эстафета поколений» объединит в Пензе ветеранов и молодежь из регионов ПФО Общество

Пенза, 25 февраля 2020. PenzaNews. Представители ветеранских и молодежных объединений регионов Приволжского федерального округа примут участие в форуме, который пройдет в рамках всероссийского проекта «Эстафета поколений» в Пензенском государственном университете с 27 по 29 февраля.

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Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, мероприятие посетят около 200 человек.

Почетными гостями станут Герои России — первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, руководитель рабочей группы по реализации проекта «Эстафета памяти» Вячеслав Бочаров и Алексей Романов.

В центре внимания собравшихся будут вопросы сохранения исторического наследия, оказания волонтерской помощи нуждающимся ветеранам и развития партнерских отношений между различными общественными организациями.