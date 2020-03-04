Губернатор и начальник УМВД проверили работу пункта полиции в Чемодановке Общество

Чемодановка, 4 марта 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и начальник регионального управления МВД России Сергей Щеткин проверили работу пункта полиции в селе Чемодановка после проведенного капитального ремонта здания на улице Фабричной, в котором он располагается.

Фото: Pnzreg.ru

Они осмотрели помещения, в которых работают полицейские и осуществляется прием посетителей.

Также Сергей Щеткин и Иван Белозерцев обсудили планы по открытию пунктов полиции на территории области.

Как отметил губернатор, в настоящее время активно развиваются микрорайон «Город Спутник», Арбеково, ГПЗ-24 и другие территории, где должны быть созданы участковые пункты полиции.

«От деятельности сотрудников на местах, от работы участковых уполномоченных во многом зависят спокойствие и благополучие граждан. [...] Вносите предложения. Будем работать с застройщиками, чтобы они сразу по проекту предусматривали создание таких пунктов на первых этажах жилых домов. Готовы при необходимости выделять бюджетные средства для помощи в решении этого вопроса», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

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Пункт полиции в селе Чемодановка создан приказом УМВД России по Пензенской области, который был подписан 17 июня 2019 года — спустя несколько дней после конфликта, в результате которого погиб человек.

В территорию обслуживания входят два села — Чемодановка и Лопатки — с общей численностью населения около 7,5 тыс. человек.

Штатным расписанием предусмотрена работа шести сотрудников — начальника пункта, оперуполномоченного уголовного розыска, участковых и инспектора по делам несовершеннолетних. Штат полностью укомплектован.

Кроме того, в здании работают семеро полицейских, обслуживающих расположенные неподалеку села — Кижеватово, Лопуховку, Александровку и другие.