Утвержден порядок выдачи удостоверений «Многодетная семья Пензенской области» Общество

Пенза, 5 марта 2020. PenzaNews. Порядок выдачи удостоверений «Многодетная семья Пензенской области» утвержден постановлением регионального правительства, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

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Согласно тексту документа, такое удостоверение будет выдаваться одному из родителей или усыновителей, имеющих на содержании и воспитании троих и более несовершеннолетних детей, из числа граждан России, иностранцев и лиц без гражданства, проживающих в Пензенской области.

Прием заявлений и документов будет осуществляться органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. Граждане смогут представить их лично, по почте или через МФЦ.

Срок действия удостоверения будет устанавливаться для каждой семьи индивидуально с учетом пребывания в ней не менее троих детей в возрасте до 18 лет.

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Постановлением также утвержден внешний вид удостоверения многодетной семьи. Оно будет представлять собой ламинированную карту размером 85 на 54 мм. На лицевой стороне будут указаны, в частности, серия и номер, дата выдачи, срок действия, фамилия, имя и отчество матери или отца, а также фотография. На обратной стороне будут размещены данные супруга или супруги и детей с указанием даты рождения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в настоящее время в Пензенской области проживают более 9 тыс. 260 многодетных семей. Выдача им удостоверений обойдется бюджету примерно в 1,9 млн. рублей: стоимость изготовления одного бланка с вкладышем составляет 40 рублей, трудозатраты по приему документов, вводу информации в автоматизированную базу данных, оформлению бумаг и выдаче оценены в 170 рублей.

По словам министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексея Качана, муниципальным образованиям будут перечисляться соответствующие субвенции.