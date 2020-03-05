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Утвержден порядок выдачи удостоверений «Многодетная семья Пензенской области»

15:49 | 05.03.2020 | Общество

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Пенза, 5 марта 2020. PenzaNews. Порядок выдачи удостоверений «Многодетная семья Пензенской области» утвержден постановлением регионального правительства, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

Утвержден порядок выдачи удостоверений «Многодетная семья Пензенской области». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, такое удостоверение будет выдаваться одному из родителей или усыновителей, имеющих на содержании и воспитании троих и более несовершеннолетних детей, из числа граждан России, иностранцев и лиц без гражданства, проживающих в Пензенской области.

Прием заявлений и документов будет осуществляться органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. Граждане смогут представить их лично, по почте или через МФЦ.

Срок действия удостоверения будет устанавливаться для каждой семьи индивидуально с учетом пребывания в ней не менее троих детей в возрасте до 18 лет.

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Постановлением также утвержден внешний вид удостоверения многодетной семьи. Оно будет представлять собой ламинированную карту размером 85 на 54 мм. На лицевой стороне будут указаны, в частности, серия и номер, дата выдачи, срок действия, фамилия, имя и отчество матери или отца, а также фотография. На обратной стороне будут размещены данные супруга или супруги и детей с указанием даты рождения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в настоящее время в Пензенской области проживают более 9 тыс. 260 многодетных семей. Выдача им удостоверений обойдется бюджету примерно в 1,9 млн. рублей: стоимость изготовления одного бланка с вкладышем составляет 40 рублей, трудозатраты по приему документов, вводу информации в автоматизированную базу данных, оформлению бумаг и выдаче оценены в 170 рублей.

По словам министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексея Качана, муниципальным образованиям будут перечисляться соответствующие субвенции.

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