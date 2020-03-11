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В Пензе 11 марта простятся с лауреатом госпремии СССР Иваном Романчевым

09:35 | 11.03.2020 | Общество

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Пенза, 11 марта 2020. PenzaNews. Церемония прощания с кандидатом технических наук, профессором, лауреатом государственной премии СССР Иваном Романчевым, скончавшимся на 85-м году жизни, пройдет в Пензе в среду, 11 марта.

В Пензе 11 марта простятся с лауреатом госпремии СССР Иваном Романчевым

Фото: пресс-служба ПГУ

Как сообщает пресс-служба Пензенского государственного университета (ПГУ), она начнется в ритуальном зале клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина в полдень.

В вузе выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.

«Вечная память выдающемуся выпускнику нашего университета», — говорится в некрологе.

Романчев Иван Васильевич родился в деревне Михайловские Выселки Никольского района Пензенской области 30 июля 1935 года.

В школу ходил за несколько километров — в село Базарная Кеньша.

В 1954 году поступил в Пензенский политехнический институт, который окончил в 1959-м по специальности «Автоматические, телемеханические измерительные приборы и устройства».

Был направлен на работу в Научно-исследовательский институт управляющих вычислительных машин, который затем был переименован в Пензенский НИИ математических машин, а впоследствии вошел в состав научно-производственного предприятия «Рубин». Трудился там до мая 1999 года инженером, старшим, ведущим инженером, начальником лаборатории, руководителем отдела, главным инженером отделения, ведущим научным сотрудником.

Работал в команде главного конструктора первых отечественных ЭВМ Башира Рамеева. Участвовал в проектировании и передаче конструкторской документации для серийного выпуска полупроводниковых вычислительных машин семейства «Урал» — «Урал-11», «Урал-14» и «Урал-16».

Принимал участие в создании и внедрении на «Магнитогорском металлургическом заводе» УВМ «Сталь-2», на металлургическом заводе «Запорожсталь» УВК «Листопрокат», а также АСУ «Строитель» для управления строительством в трестах «Главмосстрой» и «ГлавЛенинградстрой».

В качестве заместителя главного конструктора внес большой вклад в определение функционального состава, разработку алгоритмов работы, выбор и комплексирование технических средств функциональных систем. Руководил работами по комплексной наладке и испытаниям мобильных специализированных вычислительных комплексов АСУ тыла Вооруженных сил СССР.

За вклад в разработку автоматизированных мобильных комплексов специального назначения по заказу Минобороны СССР в составе авторского коллектива получил госпремию в 1983 году.

Позднее являлся главным конструктором медицинских комплексов «Санитар» и «Флюрограф».

С 1999 по 2010 годы был профессором кафедры «Конструирование и производство радиоаппаратуры» ПГУ.

В 2010 году ушел на заслуженный отдых.

Был награжден орденом «Знак Почета» (1971), серебряными медалями ВДНХ (1972, 1974), нагрудным знаком «Изобретатель СССР».

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