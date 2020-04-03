Пензенский губернатор обратился к жителям в связи с продлением режима самоизоляции Общество

Пенза, 4 апреля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратился к жителям региона в связи с продлением по 30 апреля режима самоизоляции, который граждане должны соблюдать из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

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«Президент Российский Федерации [Владимир Путин] выступил с обращением к гражданам и объявил о продлении режима самоизоляции до 30 апреля текущего года. Глава государства отметил положительные результаты оперативно предпринятых действий, которые позволили не допустить вспышки эпидемии, озвучил дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса», — сказал глава региона.

Он добавил, что в этой связи хотел бы проинформировать жителей о решениях, принятых региональным оперативным штабом по нераспространению и профилактике коронавирусной инфекции.

«Первое. Граждане в возрасте 65 лет и старше, беременные женщины, а также люди с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем обязаны соблюдать режим самоизоляции. Трудоспособные должны находиться дома с сохранением заработной платы. Социальные выплаты будут осуществляться», — заявил Иван Белозерцев, пояснив, что в настоящее время готовятся документы о дистанционном продлении пособий.

Во-вторых, по словам губернатора, в условиях ограничения передвижения между муниципальными образованиями будут разработаны специальные меры, которые позволят обеспечить бесперебойную доставку лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости во все населенные пункты Пензенской области.

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«Третье. Ужесточается контроль над проведением обязательной санитарной обработки мест общего пользования в жилых многоквартирных домах, а также объектов социального назначения», — объявил он.

Иван Белозерцев отметил, что, в-четвертых, с начала следующей недели должны приступить к работе в сокращенном составе предприятия и организации, которые имеют для экономики региона особое значение и внесены в отдельный перечень.

«Пятое. Малообеспеченные семьи с детьми от рождения и до 11 класса получат в качестве поддержки продуктовые наборы. И последнее. Детские сады продолжат работу в формате дежурных групп. Школы с понедельника будут вести дистанционное образование», — сообщил губернатор.

Он констатировал, что «эпидситуация на территории области относительно благополучная».

«Я выражаю слова большой благодарности и признательности нашим медицинским работникам, сотрудникам УМВД, Росгвардии. Особая признательность социальным работникам, нашим волонтерам и всем, кто в это непростое, сложное время оказывает людям так необходимую им помощь. Вместе с тем прошу вас набраться терпения и с пониманием отнестись к соблюдению обязательных требований. Мы и впредь будем делать все возможное, чтобы оградить вас и ваших близких от опасности, чтобы обеспечить регион и его жителей всем необходимым. Будьте здоровы. Берегите своих родных, близких и друзей», — резюмировал Иван Белозерцев.