Пензенский губернатор обратился к жителям в связи с продлением режима самоизоляции

Президент РФ выступил с обращением к гражданам и объявил о продлении режима самоизоляции до 30 апреля текущего года. Глава государства отметил положительные результаты оперативно предпринятых действий, которые позволили не допустить вспышки эпидемии, озвучил дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса. В этой связи я бы хотел бы проинформировать жителей области о принятых региональным оперативным штабом решениях на данный момент: Граждане в возрасте от 65-ти лет, беременные женщины, а также люди с хроническими заболеваниями бронхолёгочной, сердечнососудистой и эндокринной систем обязаны соблюдать режим самоизоляции. Трудоспособные должны находиться дома с сохранением заработной платы. Социальные выплаты будут осуществляться. Сейчас готовятся документы о дистанционном продлении пособий. Для организации в условиях ограничения передвижения между муниципальными образованиями, будут разработаны специальные меры, которые позволят обеспечить бесперебойную доставку лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости во все населённые пункты. Ужесточается контроль над проведением обязательной санобработки мест общего пользования в МКД, а также объектов социального назначения. С начала следующей недели карантина должны приступить к работе в сокращенном составе предприятия и организации, которые имеют для экономики особое значение и внесены в отдельный перечень. Малообеспеченные семьи с детьми от рождения и до 11 класса школы получат в качестве поддержки продуктовые наборы. Детские сады продолжат работу в формате дежурных групп. Школы с понедельника будут вести дистанционное образование. Эпидемиологическая ситуация на территории области относительно благополучная. Низкий поклон – нашим медикам, благодарность сотрудникам УМВД и Росгвардии, особая признательность социальным работникам, волонтёрам – за тяжёлый круглосуточный труд!Вместе с тем, прошу вас набраться терпения и с пониманием отнестись к соблюдению обязательных требований. Мы и впредь будем делать всё возможное, чтобы оградить вас и ваших близких от опасности, чтобы обеспечить регион и его жителей всем необходимым. Будьте здоровы, берегите своих родных и друзей! Спасибо!