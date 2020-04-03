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АКТУАЛЬНО В Пензенской области режим самоизоляции продлен по 30 апреля, в регионе зарегистрировано 27 случаев COVID-19

Пензенский губернатор обратился к жителям в связи с продлением режима самоизоляции

10:49 | 04.04.2020 | Общество

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Пенза, 4 апреля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратился к жителям региона в связи с продлением по 30 апреля режима самоизоляции, который граждане должны соблюдать из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Пензенский губернатор обратился к жителям в связи с продлением режима самоизоляции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Президент Российский Федерации [Владимир Путин] выступил с обращением к гражданам и объявил о продлении режима самоизоляции до 30 апреля текущего года. Глава государства отметил положительные результаты оперативно предпринятых действий, которые позволили не допустить вспышки эпидемии, озвучил дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса», — сказал глава региона.

Он добавил, что в этой связи хотел бы проинформировать жителей о решениях, принятых региональным оперативным штабом по нераспространению и профилактике коронавирусной инфекции.

«Первое. Граждане в возрасте 65 лет и старше, беременные женщины, а также люди с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем обязаны соблюдать режим самоизоляции. Трудоспособные должны находиться дома с сохранением заработной платы. Социальные выплаты будут осуществляться», — заявил Иван Белозерцев, пояснив, что в настоящее время готовятся документы о дистанционном продлении пособий.

Во-вторых, по словам губернатора, в условиях ограничения передвижения между муниципальными образованиями будут разработаны специальные меры, которые позволят обеспечить бесперебойную доставку лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости во все населенные пункты Пензенской области.

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«Третье. Ужесточается контроль над проведением обязательной санитарной обработки мест общего пользования в жилых многоквартирных домах, а также объектов социального назначения», — объявил он.

Иван Белозерцев отметил, что, в-четвертых, с начала следующей недели должны приступить к работе в сокращенном составе предприятия и организации, которые имеют для экономики региона особое значение и внесены в отдельный перечень.

«Пятое. Малообеспеченные семьи с детьми от рождения и до 11 класса получат в качестве поддержки продуктовые наборы. И последнее. Детские сады продолжат работу в формате дежурных групп. Школы с понедельника будут вести дистанционное образование», — сообщил губернатор.

Он констатировал, что «эпидситуация на территории области относительно благополучная».

«Я выражаю слова большой благодарности и признательности нашим медицинским работникам, сотрудникам УМВД, Росгвардии. Особая признательность социальным работникам, нашим волонтерам и всем, кто в это непростое, сложное время оказывает людям так необходимую им помощь. Вместе с тем прошу вас набраться терпения и с пониманием отнестись к соблюдению обязательных требований. Мы и впредь будем делать все возможное, чтобы оградить вас и ваших близких от опасности, чтобы обеспечить регион и его жителей всем необходимым. Будьте здоровы. Берегите своих родных, близких и друзей», — резюмировал Иван Белозерцев.

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Президент РФ выступил с обращением к гражданам и объявил о продлении режима самоизоляции до 30 апреля текущего года. Глава государства отметил положительные результаты оперативно предпринятых действий, которые позволили не допустить вспышки эпидемии,  озвучил дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса.  В этой связи я бы хотел бы проинформировать жителей области о принятых региональным оперативным штабом решениях на данный момент: Граждане в возрасте от 65-ти лет, беременные женщины, а также люди с хроническими заболеваниями бронхолёгочной, сердечнососудистой и эндокринной систем обязаны соблюдать режим самоизоляции. Трудоспособные должны находиться дома с сохранением заработной платы. Социальные выплаты будут осуществляться. Сейчас готовятся документы о дистанционном продлении пособий. Для организации в условиях ограничения передвижения  между муниципальными образованиями, будут разработаны специальные меры, которые позволят обеспечить бесперебойную доставку лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости во все населённые пункты. Ужесточается контроль над проведением обязательной санобработки мест общего пользования в МКД, а также объектов социального назначения. С начала следующей недели карантина должны приступить к работе в сокращенном составе предприятия и организации, которые имеют для экономики особое значение и внесены в отдельный перечень. Малообеспеченные семьи с детьми от рождения и до 11 класса школы получат в качестве поддержки продуктовые наборы. Детские сады продолжат работу в формате дежурных групп. Школы с понедельника будут вести дистанционное образование. Эпидемиологическая ситуация на территории области относительно благополучная. Низкий поклон – нашим медикам, благодарность сотрудникам УМВД и Росгвардии, особая признательность социальным работникам, волонтёрам – за тяжёлый круглосуточный труд!Вместе с тем, прошу вас набраться терпения и с пониманием отнестись к соблюдению обязательных требований. Мы и впредь будем делать всё возможное, чтобы оградить вас и ваших близких от опасности,  чтобы обеспечить регион и его жителей всем необходимым. Будьте здоровы, берегите своих родных и друзей! Спасибо!

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