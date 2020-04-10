В Пензе офисы МФЦ с 13 апреля возобновят прием документов Общество

Пенза, 10 апреля 2020. PenzaNews. Офисы МФЦ в Пензе возобновят прием документов от граждан с понедельника, 13 апреля, при этом он будет осуществляться только по предварительной записи. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства экономики Пензенской области.

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По данным ведомства, перечень услуг сокращен до особого распоряжения.

В частности, граждане могут обратиться за государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним, за предоставлением сведений из ЕГРН, за созданием учетной записи на портале госуслуг и за некоторыми другими услугами.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) с конца марта в пензенских МФЦ был временно приостановлен прием документов. Выдача осуществлялась, но только по предварительной записи.