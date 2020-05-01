Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Праздником весны и труда Общество

Пенза, 1 мая 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Праздником весны и труда, который отмечается в пятницу, 1 мая.

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«Первомай объединяет всех патриотов Отчизны, олицетворяет мир и созидание», — отметил глава региона.

Он выразил признательность всем, кто добросовестным трудом и талантом приумножает славу родного края, способствует укреплению экономики, стабильной работе предприятий, развитию социальной инфраструктуры, благоустройству городов и сел, прославляет регион своими достижениями в образовании, культуре и спорте.

«Уверен, что вместе мы сумеем воплотить в жизнь все добрые начинания, обеспечить каждому пензенцу достойную жизнь, наполненную смелыми планами и замыслами. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах, дальнейшей плодотворной деятельности на благо России и Пензенской области! Пусть этот прекрасный весенний день придаст новый заряд бодрости и оптимизма!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.