Заречный присоединился ко всероссийской акции «Сирень Победы». Эта важная акция – дань уважения зареченцев советским солдатам, которые сражались на фронтах Второй мировой войны, дань памяти воинам, погибшим за нашу страну. 75 лет назад, в мае 1945 советских воинов-освободителей, которые возвращались домой, встречали ветками сирени. С тех пор запах сирени – это запах победы. Именно этот запах вспоминают ветераны, когда говорят о первых днях после войны. К сожалению, сегодня среди нас не было наших ветеранов. Но я уверен, что в скором времени режим самоизоляции закончится. И ветераны оязательно придут сюда, на эту аллею. Это место станет одним из любимых мест горожан. Заречный украсила сирень пяти сортов от известного селекционера и фронтовика Леонида Колесникова – это «Великая Победа», «Защитникам Бреста», «Валентина Гризодубова», «Алексей Маресьев» и «Маршал Василевский». Говорят, что сирень растет 300 лет. Это значит, что очень долго сирень, посаженная сегодня в Заречном, будет напоминать нашим потомкам о подвиге наших отцов и дедов.