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Владимир Мутовкин поздравил соцработников Пензы с праздником

09:40 | 08.06.2020 | Общество

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Пенза, 8 июня 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил соцработников с профессиональным праздником, который отмечается 8 июня.

Владимир Мутовкин поздравил соцработников Пензы с праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые работники социальных служб города Пензы, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы посвятили свою жизнь важному и нужному делу. Вы оказываете помощь, поддержку всем нуждающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, помогаете этим людям справиться с проблемами, а самое главное, вселяете в них уверенность в собственных силах и завтрашнем дне», — отметил он.

Владимир Мутовкин выразил признательность сотрудникам социальных служб за их нелегкий труд, профессионализм, терпение, доброту, умение сопереживать и отзывчивость.

«Сердечно желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, мира, оптимизма, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях! Пусть не иссякнет никогда ваша энергия, пусть исполнится все задуманное, и сторицей воздадутся вам ваши добрые дела!» — сказал глава Пензы.

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