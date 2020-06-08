Владимир Мутовкин поздравил соцработников Пензы с праздником Общество

Пенза, 8 июня 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил соцработников с профессиональным праздником, который отмечается 8 июня.

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«Уважаемые работники социальных служб города Пензы, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы посвятили свою жизнь важному и нужному делу. Вы оказываете помощь, поддержку всем нуждающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, помогаете этим людям справиться с проблемами, а самое главное, вселяете в них уверенность в собственных силах и завтрашнем дне», — отметил он.

Владимир Мутовкин выразил признательность сотрудникам социальных служб за их нелегкий труд, профессионализм, терпение, доброту, умение сопереживать и отзывчивость.

«Сердечно желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, мира, оптимизма, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях! Пусть не иссякнет никогда ваша энергия, пусть исполнится все задуманное, и сторицей воздадутся вам ваши добрые дела!» — сказал глава Пензы.