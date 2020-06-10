Сергею Евдокимову присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области» Общество

Пенза, 10 июня 2020. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» присвоено управляющему ЗАО «Научно-производственное предприятие «МедИнж» Сергею Евдокимову. Соответствующее постановление Законодательного собрания принято в ходе 31-й очередной сессии, состоявшейся в среду, 10 июня.

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Представляя данный вопрос на рассмотрение депутатов, председатель Заксобрания области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин напомнил, что судьба Сергея Евдокимова неразрывно связана с Пензой с 1993 года.

«Инженер-электрофизик по образованию, он основал компанию «МедИнж», где возглавил работу по созданию и внедрению в производство протеза сердечного клапана. Под руководством Сергея Васильевича предприятие сегодня является визитной карточкой Пензенской области, ведущим производителем высокотехнологичных изделий для кардиохирургии нашей страны», — сказал спикер регионального парламента.

Валерий Лидин отметил, что отечественные искусственные клапаны сердца позволили спасти жизни более 100 тыс. человек в России и за рубежом.

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«Весомый вклад в создание уникальных эндопротезов внес лично Сергей Васильевич, который получил за свои разработки 66 авторских свидетельств и патентов. За высокое качество продукции и услуг предприятие «МедИнж» неоднократно становилось лауреатом программы «100 лучших товаров России», — добавил он.

Председатель Заксобрания также обратил внимание на то, что Сергей Евдокимов является заслуженным изобретателем РФ, он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью» и почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской».

В итоге за присвоение ему почетного звания проголосовали все 32 присутствовавших на сессии депутата.

Выступая с ответным словом, Сергей Евдокимов отметил, что ему оказана большая честь.

Он подчеркнул, что Пензенская область всегда славилась высокими технологиями.

«Мы гордимся, что внесли определенную лепту в эти достижения. Обещаем, гарантируем, что сколько нам отпущено времени я и весь наш коллектив будем работать для создания новых изделий для того, чтобы спасать человеческие жизни. Спасибо», — сказал управляющий ЗАО «НПП «МедИнж».