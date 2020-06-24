В департаменте СМИ затруднились сказать, от кого получили информацию о создании граффити на улице Кирова Общество

Пенза, 24 июня 2020. PenzaNews. Начальник департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Екатерина Шнайдер затруднилась ответить на вопрос ИА «PenzaNews» о том, по чьей инициативе ведомство в преддверии Дня России приглашало журналистов запечатлеть процесс создания художником Алексеем Февралевым изображения врача в образе ангела-хранителя, которое впоследствии оказалось уничтожено.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я не могу это сделать. Запрос напишите, мы его рассмотрим», — сказала собеседница агентства.

Вместе с тем она пояснила, что департамент формирует план мероприятий на день для последующей рассылки в СМИ на основании предложений, поступающих из правительства Пензенской области, администрации Пензы, а также министерств и ведомств.

В ответ на замечание о том, что, следовательно, представители власти не могли не знать о планах по созданию граффити на улице Кирова, Екатерина Шнайдер сказала, что «это в первую очередь в город вопрос».

Читайте также

В Пензе граффити с изображением врача уничтожили вместе с постройкой

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», художник Алексей Февралев в период с 10 по 13 июня нанес граффити с изображением врача в образе ангела-хранителя на постройку, находившуюся в районе оборонительного вала на улице Кирова в Пензе.

Спустя 10 дней строение с рисунком было разрушено.

Комментируя произошедшее, Алексей Февралев назвал сложившуюся ситуацию неприятной. По его словам, работа по созданию граффити велась по согласованию с городской администрацией.

Руководитель пресс-службы мэрии Пензы Анастасия Соборникова это опровергла. Она заявила, что городские чиновники узнали о рисунке уже после того, как он был готов, а о предстоящем сносе строения было известно давно.

