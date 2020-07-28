Суд назначил наказание мужчине, срезавшему у чужого дома розы для своей жены Общество

Пенза, 28 июля 2020. PenzaNews. Наказание в виде обязательных работ сроком 20 часов назначено жителю села Наровчат Пензенской области, который срезал у чужого дома несколько роз в подарок супруге на день рождения.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Наровчатского районного суда, мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение» — его действиями был причинен ущерб на сумму 1,2 тыс. рублей.

«В судебном заседании мужчина свою вину признал. Он пояснил, что 1 июля 2020 года у его жены был день рождения, на который он решил подарить ей розы. Для этого в половине пятого утра злоумышленник приехал к одному из домов, где привезенными с собой ножницами срезал розы в палисаднике. Сколько именно, он сказать затруднился, но привез домой и подарил жене восемь штук, а несколько оставил на месте правонарушения», — сказал представитель суда.

По его словам, подаренные восемь роз при осмотре были обнаружены в доме злоумышленника в банке на холодильнике.

«С размером ущерба мужчина согласился. Он возместил ущерб потерпевшему», — отметил представитель суда.