Пензенский губернатор поручил провести проверки пожарной безопасности в ресторанах Общество

Пенза, 7 октября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который в настоящее время находится в отпуске, поручил провести проверки пожарной безопасности в ресторанах, кафе, барах и школьных столовых.

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«Вчера в Пензе произошла беда. Сгорел ресторан «Засека», являющийся знаковым для города и людей объектом. Любой пожар — это трагедия, но пожар в общественном месте опаснее в разы, так как может стать причиной страшных жертв», — отметил глава региона.

Он поручил организовать серию проверок пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей совместно с балансодержателями таких заведений.

«Должны быть созданы все условия для безопасности граждан», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.