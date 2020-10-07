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ФОТОРЕПОРТАЖ Ресторан «Засека» после пожара. Пенза, 7 октября 2020 г.

Пензенский губернатор поручил провести проверки пожарной безопасности в ресторанах

10:27 | 07.10.2020 | Общество

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Пенза, 7 октября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который в настоящее время находится в отпуске, поручил провести проверки пожарной безопасности в ресторанах, кафе, барах и школьных столовых.

Пензенский губернатор поручил провести проверки пожарной безопасности в ресторанах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вчера в Пензе произошла беда. Сгорел ресторан «Засека», являющийся знаковым для города и людей объектом. Любой пожар — это трагедия, но пожар в общественном месте опаснее в разы, так как может стать причиной страшных жертв», — отметил глава региона.

Он поручил организовать серию проверок пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей совместно с балансодержателями таких заведений.

«Должны быть созданы все условия для безопасности граждан», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

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