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Владимир Мутовкин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

10:25 | 10.11.2020 | Общество

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Пенза, 10 ноября 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил полицейских с Днем сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября.

Владимир Мутовкин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел, поздравляю вас с профессиональным праздником! За годы существования вашего ведомства неоднократно менялось его название, но верность присяге и закону, честь и отвага полицейских всегда оставались образцом служения Родине. Защищая интересы россиян, вы вносите неоценимый вклад в укрепление правопорядка, закона, справедливости и общественной безопасности. На вашем счету сотни задержанных преступников, сотни раскрытых преступлений и сотни предотвращенных правонарушений», — подчеркнул он.

Владимир Мутовкин особо обратил внимание на то, что сотрудникам МВД по долгу службы приходится решать ответственные задачи и рисковать своей жизнью.

«Многие из вас не раз бывали в горячих точках, проявляя героизм, выдержку, способность оперативно принимать верные решения в сложных ситуациях. Продолжая славные традиции старших поколений, вы успешно справляетесь со всеми задачами, стоящими перед органами внутренних дел, и я благодарю вас за нелегкий самоотверженный труд, верность выбранной профессии и высокую ответственность!» — сказал глава Пензы.

«От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, большого счастья, мира, добра, спокойных дежурств, успехов во всех делах и отличной службы на благо Пензы и родного Отечества! Пусть в ваших домах царят радость и благополучие!» — добавил он.

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