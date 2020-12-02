В Пензе из магазина изъято более 3,7 тыс. пар обуви без маркировки Общество

Пенза, 2 декабря 2020. PenzaNews. 3 тыс. 736 пар обуви без маркировки, которая является обязательной с 1 июля 2020 года, изъято из магазина в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил пресс-секретарь Саратовской таможни Анатолий Полубояров.

Фото: пресс-служба Саратовской таможни

По его словам, товар, который был обнаружен мобильной группой таможни совместно с представителями Роспотребнадзора, арестован.

«Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации», — уточнил собеседник агентства.