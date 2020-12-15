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В Пензе новогодние подарки получат 14,3 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

11:29 | 15.12.2020 | Общество

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Пенза, 15 декабря 2020. PenzaNews. 14 тыс. 300 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получат новогодние подарки в Пензе. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Сергей Волков.

В Пензе новогодние подарки получат 14,3 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для них за счет средств бюджета города подготовлено 4 тыс. 800 подарков. Еще 7 тыс. 200 выделено региональным министерством труда и социальной защиты. 2 тыс. 300 наборов предоставят спонсоры», — уточнил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 15 декабря.

По информации пресс-службы мэрии, бесплатные новогодние подарки в Пензе вручают детям от 1 года до 14 лет включительно, находящимся в трудной жизненной ситуации, состоящим на учете в учреждениях социального обслуживания населения города, в том числе детям из малообеспеченных семей.

Предполагается, что для вручения подарков семьи будут приглашены в центры соцпомощи.

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