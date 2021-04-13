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«Неделя молитвы» прошла в пензенских колониях

09:15 | 13.04.2021 | Общество

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Пенза, 13 апреля 2021. PenzaNews. Акция под названием «Неделя молитвы» прошла в исправительных колониях, действующих на территории Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСИН России.

«Неделя молитвы» прошла в пензенских колониях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Священнослужители, курирующие храмы и молельные комнаты при исправительных колониях и следственном изоляторе УФСИН России по Пензенской области, в течение всей недели совершили семь молебнов — по одному в каждом учреждении. Богослужения прошли в ИК-1, ИК-4, ИК-5, ЛИУ-6, ИК-7, ИК-8, КП-12 и СИЗО-1», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что были прочитаны молебны «О заключенных под стражу», «О тюремных священнослужителях и о всех содействующих осуществлению миссии тюремного служения церкви», «Об углублении заботы о жертвах преступлений», «Об умножении любви в семьях заключенных», «О возвращении бывших заключенных в гражданское общество», «О сотрудниках уголовно-исполнительной системы».

По словам помощника начальника УФСИН России по Пензенской области по организации работы с верующими протоиерея Антония Шварева, данная акция проводится два раза в год — весной и осенью.

«Проведение «Недели молитвы» способствует духовной поддержке осужденных, их нравственному воспитанию и развитию», — отметил он.

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