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Подписано постановление о создании ГКУ «Ресурсный центр соцобслуживания населения Пензенской области»

09:44 | 24.06.2021 | Общество

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Пенза, 24 июня 2021. PenzaNews. Государственное казенное учреждение «Ресурсный центр социального обслуживания населения Пензенской области» будет создано в регионе. Соответствующее постановление облправительства подписал временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

Подписано постановление о создании ГКУ «Ресурсный центр соцобслуживания населения Пензенской области». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Функции и полномочия учредителя будет осуществлять министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

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Среди основных целей деятельности учреждения — принятие решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, составление индивидуальной программы предоставления соцуслуг, формирование и ведение реестра поставщиков соцуслуг и регистра их получателей, ведение учета и отчетности в сфере соцобслуживания, комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Юридический адрес ресурсного центра — Пенза, улица Некрасова, 24.

Предельная штатная численность работников установлена в количестве 72 единиц.

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