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Владимир Мутовкин поздравил пензенцев с Днем семьи, любви и верности

09:48 | 08.07.2021 | Общество

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Пенза, 8 июля 2021. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил жителей города с Днем семьи, любви и верности.

Владимир Мутовкин поздравил пензенцев с Днем семьи, любви и верности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие земляки, горячо и сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! Семья — это основа общества, источник сил и добра, надежное пристанище от невзгод и неурядиц, место, где тебя ждут и понимают. Именно в семьях сохраняются духовно-нравственные устои, культурные и национальные традиции, передающиеся из поколения в поколение», — отметил он.

По словам Владимира Мутовкина, в Пензенской области уделяется большое внимание поддержке и укреплению института семьи, создаются условия для улучшения демографической ситуации.

«С каждым годом многодетных семей в Сурском крае становится все больше, немало семей, берущих на воспитание приемных детей, и я хочу поблагодарить всех родителей за их нелегкий труд, душевную теплоту и терпение», — сказал глава города.

Он пожелал пензенским семьям мира и любви.

«Пусть в ваших домах царят взаимопонимание, гармония, благополучие, пусть растут и крепнут ваши семьи, пусть в них не умолкает детский смех, а лица родных людей озаряются улыбками! Будьте счастливы и здоровы! Цените и уважайте своих близких!» — подчеркнул Владимир Мутовкин.

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