Сайту ИА «PenzaNews» исполнилось 14 лет Общество

Пенза, 3 сентября 2021. PenzaNews. Четырнадцать лет со дня запуска в интернет сайта «PenzaNews» — первого частного независимого информационного агентства Пензенской области, которое беспрерывно работает с 2007 года, — исполнилось в пятницу, 3 сентября.

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За это время на интернет-ресурсе опубликовано около 150 тыс. информационных материалов о событиях в Пензе и области, а также в России и за рубежом.

По данным сервиса веб-аналитики «Яндекс.Метрика», суммарное количество просмотров страниц сайта «PenzaNews» с января по август 2021 года составило почти 9,5 млн., средняя продолжительность визита — более 5 с половиной минут.

Кроме новостных сообщений, которые транслируются в соцсети и Telegram , на сайте представлены фоторепортажи с различных мероприятий, интервью, аналитические материалы и биографии известных людей.

Информагентство «PenzaNews» — единственное СМИ в Пензенской области, которое с июля 2011 года имеет регулярно обновляемую ленту новостей на английском языке.

Ежедневно над созданием контента высокого качества, который цитируют не только российские, но и зарубежные издания, трудится команда профессионалов, руководствуясь принципами точности, честности и оперативности.

Сотрудники агентства «PenzaNews» дорожат доверием читательской аудитории и искренне гордятся тем, что работают в СМИ, которое за годы своей непрерывной деятельности снискало уважение и по праву заслужило репутацию проверенного, надежного и объективного источника информации.