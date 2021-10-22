В мэрии Пензы предупредили о рейдах по пресечению торговли на улице Тернопольской Общество

Пенза, 22 октября 2021. PenzaNews. Мероприятия по пресечению несанкционированной торговли на улице Тернопольской в Пензе, где организован стихийный блошиный рынок, будут проводиться еженедельно по субботам с 23 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«По субботним и воскресным дням на пешеходном тротуаре улицы Тернопольской граждане, в том числе пенсионного возраста, разворачивают торговлю промышленными товарами, находившимися ранее в употреблении и обиходе. Администрация города Пензы обеспокоена сложившейся ситуацией по ряду причин. В первую очередь в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, которая опасна прежде всего для граждан пожилого возраста. При этом действует обязанность неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции по месту проживания, за исключением посещения объектов торговли и аптечных учреждений в период с 9.00 до 12.00 в соответствии с постановлением губернатора Пензенской области от 16 марта 2020 года №27», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также продавцы нарушают региональный закон, которым предусмотрена ответственность за несанкционированную торговлю.

«Страдает и общественный порядок, о чем поступают справедливые замечания со стороны жителей близлежащих домов. Кроме того, размещаясь на газоне, торговцы подвергают себя и покупателей опасности в связи с расположением подземных коммуникаций теплосетей, нарушают облик и благоустройство микрорайона, раскладывая свои товары на пакетах, картонках и оставляя мусор после своей деятельности», — отмечается в сообщении.

В тексте подчеркивается, что в ходе предстоящих мероприятий, направленных на пресечение несанкционированной торговли, каждый нарушитель будет привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)», ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и ст. 5.1.1 КоАП Пензенской области «Торговля в неустановленных местах».

«В настоящее время администрацией города достигнута договоренность с руководителем ярмарки по проспекту Строителей, 21А, о перемещении части лиц, осуществляющих несанкционированную торговлю, на территорию ярмарки. [...] Также осуществление торговли бывшими в употреблении промышленными товарами возможно и на муниципальных ярмарках по улице Терновского, 224; улице Центральной, 1», — уточняется в сообщении.