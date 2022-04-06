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В Пензе пройдет этап всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни»

09:37 | 06.04.2022 | Общество

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Пенза, 6 апреля 2022. PenzaNews. Муниципальный этап всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни», приуроченной ко Всемирному дню здоровья, состоится в Пензе в предстоящий четверг, 7 апреля.

В Пензе пройдет этап всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В этот день министерство здравоохранения Пензенской области приглашает всех желающих пройти в колонне единомышленников по пешеходной части улицы Московской — от драмтеатра имени А.В. Луначарского до торгового центра «Арбат» и обратно.

Формат акции предполагает прохождение маршрута с использованием оздоровительной техники или скандинавской ходьбы.

Перед началом движения специалист областного врачебно-физкультурного диспансера проведет инструктаж по соблюдению техники и правил оздоровительной ходьбы, а инструктор по скандинавской ходьбе расскажет о нюансах, которые позволят сделать ее максимально эффективной.

Начало движения колонны участников мероприятия намечено на 14.00, сообщает пресс-служба облправительства.

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