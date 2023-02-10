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В Пензенской области за неделю выявлено девять нарушений лесного законодательства

10:55 | 10.02.2023 | Общество

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Пенза, 10 февраля 2023. PenzaNews. Девять нарушений лесного законодательства выявлено на территории Пензенской области за неделю. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона в пятницу, 10 февраля.

В Пензенской области за неделю выявлено девять нарушений лесного законодательства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За прошедшую неделю при проведении мероприятий по лесной охране на территории Пензенской области выявлено девять нарушений лесного законодательства, из них три факта незаконных рубок лесных насаждений», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, материалы по фактам незаконных рубок направлены в правоохранительные органы.

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