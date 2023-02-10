В Пензенской области за неделю выявлено девять нарушений лесного законодательства Общество

Пенза, 10 февраля 2023. PenzaNews. Девять нарушений лесного законодательства выявлено на территории Пензенской области за неделю. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона в пятницу, 10 февраля.

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«За прошедшую неделю при проведении мероприятий по лесной охране на территории Пензенской области выявлено девять нарушений лесного законодательства, из них три факта незаконных рубок лесных насаждений», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, материалы по фактам незаконных рубок направлены в правоохранительные органы.