Олег Мельниченко потребовал ликвидировать МКУ «УКС Пензы» и городское управление градостроительства и архитектуры

Пенза, 11 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко потребовал ликвидировать МКУ «Управление капитального строительства города Пензы», а также городское управление градостроительства и архитектуры, передав их функции на региональный уровень.

Вопрос о целесообразности работы учреждения и управления был поднят на заседании правительства Пензенской области, состоявшемся в минувшую пятницу, 10 апреля.

В ходе него обсуждалось, в частности, строительство в 2026 году 13 новых спортивных объектов, в том числе двух в Пензе — модульного ФОКа на Шуисте и модульного бассейна в Заре.

Информация о том, что данные объекты планируется сдать в декабре, вызвала недовольство главы региона.

«Такой подход к работе неприемлем. Поручил готовить документы по ликвидации управления градостроительства и архитектуры Пензы и городского управления капитального строительства. Их функции передадим региональному Минграду и управлению строительства и дорожного хозяйства Пензенской области соответственно», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере Max.

«Поручил главе регионального Минстроя Александру Георгиевичу Гришаеву мобилизовать ресурсы и обеспечить своевременный ввод модульных спортбъектов в эксплуатацию», — добавил он.

Управление градостроительства и архитектуры города Пензы располагается в здании мэрии на площади Маршала Жукова, 4. Исполняющий обязанности начальника — Денис Косауров.

МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» зарегистрировано по адресу: улица Володарского, 42. И.о. начальника — Илья Киселев.

Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области находится по адресу: Пенза, улица Суворова, 156. Возглавляет ведомство Александр Итальянцев.

ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» функционирует по адресу: Пенза, улица Славы, 6Д. Начальник — Василий Глаголев.