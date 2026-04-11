Житель Пензы получил 13 лет колонии строгого режима за госизмену Криминал

Пенза, 11 апреля 2026. PenzaNews. Наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год со штрафом в размере 300 тыс. рублей назначено жителю Пензы 1987 года рождения за совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

«Суд установил, что в мае 2024 года мужчина в ходе переписки в мессенджере с неизвестным ему человеком, представившимся военнослужащим главного управления разведки министерства обороны Украины – представителем иностранного государства, противостоящего Российской Федерации в СВО, передал сведения об оборонном предприятии, расположенном на территории Пензенского региона. Эта информация является служебной тайной в области обороны и может быть использована иностранным государством против безопасности Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что преступная деятельность мужчины была пресечена сотрудниками органов безопасности.

«При назначении наказания подсудимому в качестве смягчающих обстоятельств суд признал активное способствование расследованию преступления и полное признание вины в ходе предварительного расследования преступления, наличие малолетнего ребенка. К отягчающим обстоятельствам суд отнес совершение им преступления в период мобилизации по мотивам политической ненависти», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу.