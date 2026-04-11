14:02:15 Суббота, 11 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы получил 13 лет колонии строгого режима за госизмену

11:02 | 11.04.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 11 апреля 2026. PenzaNews. Наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год со штрафом в размере 300 тыс. рублей назначено жителю Пензы 1987 года рождения за совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Суд установил, что в мае 2024 года мужчина в ходе переписки в мессенджере с неизвестным ему человеком, представившимся военнослужащим главного управления разведки министерства обороны Украины – представителем иностранного государства, противостоящего Российской Федерации в СВО, передал сведения об оборонном предприятии, расположенном на территории Пензенского региона. Эта информация является служебной тайной в области обороны и может быть использована иностранным государством против безопасности Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что преступная деятельность мужчины была пресечена сотрудниками органов безопасности.

«При назначении наказания подсудимому в качестве смягчающих обстоятельств суд признал активное способствование расследованию преступления и полное признание вины в ходе предварительного расследования преступления, наличие малолетнего ребенка. К отягчающим обстоятельствам суд отнес совершение им преступления в период мобилизации по мотивам политической ненависти», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу.


Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама