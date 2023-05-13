После гибели пассажира легковушки его сын взыскал компенсацию с владельца фуры, водитель которой не был виновен в смертельном ДТП Общество

Пенза, 13 мая 2023. PenzaNews. Сын пассажира автомобиля «Renault Logan», погибшего в ДТП в 2018 году, получит компенсацию морального вреда от владельца фуры «DAF», водитель которой не был виновен в произошедшей смертельной аварии. Это следует из сообщения пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«По делу установлено, что 12 июля 2018 года на 807 км федеральной автодороги М5 «Урал» на территории Николаевского района Ульяновской области произошло столкновение автомобиля «Renault Logan» под управлением жителя Ульяновской области и автомобиля «DAF» с полуприцепом под управлением жителя Рязанской области, состоящего в трудовых отношениях с собственником грузового автомобиля. В результате ДТП 63-летний водитель автомобиля «Renault Logan» и его 59-летний пассажир скончались на месте», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что, как установлено в ходе следствия, ДТП произошло по вине водителя легкового автомобиля, однако уголовное преследование в отношении него было прекращено в связи со смертью.

«Сын погибшего пассажира обратился в Первомайский районный суд Пензы по месту своего жительства с иском к собственнику автомобиля «DAF» о компенсации морального вреда, причиненного смертью отца, в размере 3 млн. рублей. Суд первой инстанции признал, что ответчик, являющийся владельцем источника повышенной опасности, обязан возместить истцу моральный вред за действия своего работника независимо от отсутствия его вины в ДТП. Частично удовлетворяя заявленные исковые требования, суд первой инстанции учел степень моральных страданий истца, отсутствие вины водителя грузового автомобиля в ДТП, требования разумности и справедливости и взыскал с собственника этого транспортного средства и работодателя его водителя компенсацию морального вреда в пользу родственника погибшего пассажира легкового автомобиля в размере 300 тыс. рублей», — указано в тексте.

В сообщении добавляется, что ответчик обжаловал решение суда, ссылаясь на невиновность своего водителя в ДТП и завышенный размер взысканной компенсации.

«С учетом позиции участвующего в деле прокурора суд апелляционной инстанции признал доводы жалобы несостоятельными и оставил решение суда первой инстанции без изменения», — отмечается в тексте.