Александр Басенко поздравил жителей города с Днем России и 360-летием Пензы Общество

Пенза, 12 июня 2023. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко поздравил жителей с Днем России и 360-летием города.

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«Это день всеобщей гордости за нашу Родину, ее богатейшую историю, культуру, за жителей, которые во все времена трудились, созидали, вставали на защиту своей Отчизны. Пенза является значимой, неотъемлемой частью великой державы, заслуги которой оценены на федеральном уровне присвоением почетного статуса «Город трудовой доблести». Бережно храня богатое историческое наследие Пензы, мы стремимся к реализации новых актуальных проектов, направленных на повышение удобства и качества жизни граждан, улучшение облика областного центра. Совместными усилиями мы строим и обновляем учреждения образования, культуры и спорта, благоустраиваем дороги и общественные пространства», — отметил он.

Александр Басенко подчеркнул, что «в достижениях города есть неоспоримая заслуга его жителей».

«Вы задаете ориентир и темп развития муниципалитета, активно участвуете в общественной жизни, реализуете социально значимые инициативы. Спасибо всем, кто вложил частицу собственной души в становление столицы Сурского края и ее процветание», — поблагодарил глава города жителей.

«Дорогие пензенцы, нам еще многое предстоит сделать, но самое главное — нам действительно есть чем гордиться. Пенза — по-домашнему уютный, гостеприимный, красивый город с богатой историей и, уверен, с большим будущим. В этот прекрасный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, семейного благополучия, новых успехов на благо Пензы и нашей великой страны!» — цитирует Александра Басенко пресс-служба мэрии.