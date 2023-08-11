10:18:04 Пятница, 11 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко посетил Лунинский район

09:23 | 11.08.2023 | Общество

Печать

Пенза, 11 августа 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко после визита в Никольск посетил Лунинский район.

Олег Мельниченко посетил Лунинский район

Фото: кадр из видео в Telegram-канале Олега Мельниченко

«Из Никольска поехал в Лунинский район. Около месяца не был на объекте по строительству школы в селе Большой Вьяс и сейчас вижу, что за это время очень много сделано. Полностью перекрыта крыша всего здания, на фасаде уложен утеплитель и начаты работы по обшивке. Взят хороший темп, строители работают быстро и качественно», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 10 августа.

Он напомнил, что школа будет сдана к концу года.

«К этому времени помещения будут укомплектованы необходимой мебелью и оборудованием. После зимних каникул ребята смогут учиться в новом здании», — отметил Олег Мельниченко.

Он сообщил, что также оценил ход ремонта дорог на улицах Степана Разина и Луговой в Лунино — весной жители обратились с просьбой провести асфальтирование.

«По моему поручению средства были выделены. Сейчас работы практически завершены, раньше намеченного срока, асфальт уложен, осталось привести в порядок обочины», — написал губернатор.

«Контролировать ход работ на объектах продолжу. Они очень важны для жителей Лунинского района», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Читайте также
В Башмаковском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено дело В Кузнецке завершено расследование уголовного дела о занятии высшего положения в преступной иерархии
В Земетчинском районе перед судом предстанет мужчина, трижды управлявший автомобилем в состоянии опьянения Пензенец после телефонного общения с «менеджером банка» лишился более 224 тыс. рублей
Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику правоохранительных органов» и лишилась более 320 тыс. рублей За оплату покупок чужой банковской картой жителю Кузнецка грозит реальный срок
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама