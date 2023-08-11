Олег Мельниченко посетил Лунинский район Общество

Пенза, 11 августа 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко после визита в Никольск посетил Лунинский район.

Фото: кадр из видео в Telegram-канале Олега Мельниченко

«Из Никольска поехал в Лунинский район. Около месяца не был на объекте по строительству школы в селе Большой Вьяс и сейчас вижу, что за это время очень много сделано. Полностью перекрыта крыша всего здания, на фасаде уложен утеплитель и начаты работы по обшивке. Взят хороший темп, строители работают быстро и качественно», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 10 августа.

Он напомнил, что школа будет сдана к концу года.

«К этому времени помещения будут укомплектованы необходимой мебелью и оборудованием. После зимних каникул ребята смогут учиться в новом здании», — отметил Олег Мельниченко.

Он сообщил, что также оценил ход ремонта дорог на улицах Степана Разина и Луговой в Лунино — весной жители обратились с просьбой провести асфальтирование.

«По моему поручению средства были выделены. Сейчас работы практически завершены, раньше намеченного срока, асфальт уложен, осталось привести в порядок обочины», — написал губернатор.

«Контролировать ход работ на объектах продолжу. Они очень важны для жителей Лунинского района», — подчеркнул Олег Мельниченко.