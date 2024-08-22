Олег Мельниченко поздравил пензенцев с Днем государственного флага Общество

Пенза, 22 августа 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем государственного флага Российской Федерации.

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«Мы свято чтим славную многовековую историю Отечества, по праву гордимся ее замечательными духовными и нравственными традициями, трудовыми и ратными свершениями прадедов, дедов и отцов, которые сегодня достойно продолжают доблестные участники специальной военной операции. Стяг великой Родины — олицетворение национального могущества, независимости страны, единства и немеркнущей славы россиян, научных открытий, культурных и спортивных достижений», — отметил глава региона.

«Эти высокие чувства патриотизма необходимо передать подрастающему поколению, для того, чтобы воспитать достойных граждан нашей страны. Именно от жизненной позиции каждого из нас, от искренней любви к Отчизне зависит будущее России и малой родины», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал жителям региона крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях.