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Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником

09:35 | 01.09.2024 | Общество

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Пенза, 1 сентября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Труженики отрасли формируют необходимые условия для укрепления социально-экономического и экспортного потенциала страны и ее регионов, надежно обеспечивают энергоресурсами миллионы людей в России и за ее пределами, создают новые рабочие места. Глобальная задача, которая сегодня поставлена перед вами, — сделать все возможное, чтобы наша Родина занимала ведущие позиции в области добычи и переработки углеводородного сырья. И вы успешно с ней справляетесь», — отметил руководитель субъекта федерации.

Он выразил особую благодарность ветеранам отрасли.

«Делясь с молодежью секретами профессионального мастерства, передавая накопленный опыт, вы подготовили достойную смену, за которой будущее», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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