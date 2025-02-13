Завод «ГрАЗ» передал в зону СВО беспилотники и средства РЭБ Общество

Пенза, 13 февраля 2025. PenzaNews. «Грабовский автомобильный завод», который располагается в Бессоновском районе Пензенской области, передал для бойцов Росгвардии, участвующих в специальной военной операции, беспилотные летательные аппараты и средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Завод «ГрАЗ» вышел с инициативой по поддержке наших бойцов на передовой. Для росгвардейцев, которые несут службу в зоне специальной военной операции, приобрели беспилотные летательные аппараты и современные средства радиоэлектронной борьбы», — написал он в своем Telegram-канале.

Олег Мельниченко добавил, что БПЛА и средства РЭБ были переданы начальнику управления Росгвардии по Пензенской области Андрею Лугинину в ходе визита на предприятие в минувшую среду, 12 февраля.

«Техника поможет военнослужащим выполнять служебные задачи и обеспечить безопасность. Благодарен коллективу предприятия за гражданскую активность и неравнодушие. В ближайшее время аппаратура будет доставлена до места назначения», — подчеркнул губернатор.