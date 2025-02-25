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Очередная партия гуманитарного груза отправлена из Пензенской области в зону СВО

09:03 | 25.02.2025 | Общество

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Пенза, 25 февраля 2025. PenzaNews. Очередная партия гуманитарного груза отправлена из Пензенской области в зону СВО. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Очередная партия гуманитарного груза отправлена из Пензенской области в зону СВО

Фото: Pnzreg.ru

«Отправили в зону проведения СВО новый гуманитарный конвой, вес груза — более 20 тонн. По просьбе командиров воинских частей приобрели необходимую аппаратуру для выполнения боевых задач и технику, чтобы наладить быт военнослужащих», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 24 февраля.

Он уточнил, что в зону СВО отправлены средства связи и комплектующие, БПЛА с тепловизорами, детекторы дронов противника, средства радиоэлектронной борьбы, мощные бензо-дизельные генераторы, большое количество бензоэлектроинструмента, автономные отопители, а также пиломатериал и питьевая вода.

«Все это помогли собрать для наших бойцов партия «Единая Россия» и пензенские предприятия. А школьники и студенты отправили свои письма и открытки с поздравлениями с Днем защитника Отечества», — отметил губернатор.

«Мы все желаем нашим землякам стойкости, сил, мужества и скорейшего возвращения домой с Победой!» — добавил Олег Мельниченко.

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