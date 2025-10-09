Левый поворот с улицы Новоселов в Пензе на М5 будет возвращен после завершения ремонта на участке трассы — губернатор Общество

Пенза, 9 октября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что с руководством Росавтодора, в подчинении которого находится федеральная автодорога М5 «Урал», достигнута договоренность о возвращении левого поворота с улицы Новоселов в Пензе на трассу после завершения ремонта на соответствующем участке.

«[Глава Пензы] Олег Вячеславович Денисов доложил мне об итогах состоявшейся накануне встречи с жителями микрорайона Заря. Очень много обращений к главе города касается схемы дорожного движения. Граждане просят вернуть возможность левого поворота с улицы Новоселов на трассу М5. Такие просьбы поступают через социальные сети и в мой адрес как губернатора региона. Трасса М5 — дорога федерального значения, находящаяся в подчинении Росавтодора. Я обсудил этот вопрос с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Витальевичем Новиковым, который нашел решение. После завершения ремонтных работ на участке федеральной трассы М5 левый поворот с улицы Новоселов вновь будет открыт», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в четверг, 9 октября.

Он выразил благодарность главе Росавтодора Роману Новикову за оперативное решение значимого для жителей Пензы вопроса.