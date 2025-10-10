На улицы Заречного скоро выйдут четыре новых автобуса — губернатор Общество

Пенза, 10 октября 2025. PenzaNews. Четыре новых автобуса «Нефаз» скоро выйдут на улицы Заречного Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Четыре автобуса «Нефаз», которые скоро выйдут на улицы Заречного, проходят приемку, а новый «ПАЗ» уже передан в Нижнеломовский район. Мы продолжаем обновлять автопарк городов и сел Пензенской области», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 10 октября.

По словам Олега Мельниченко, в настоящее время на муниципальных и межмуниципальных маршрутах работают 79 автобусов большого, среднего и малого класса, которые были приобретены в 2024 году за счет средств специального казначейского кредита.

Он добавил, что еще шесть «ПАЗов» куплены для Земетчинского и Сердобского районов в рамках пилотного проекта по стимулированию рождаемости.

«В этом году 60 автобусов приобретены на средства перевозчиков. Кроме того, за счет списания Пензенской области решением президента РФ двух третей задолженности по бюджетным кредитам закупили пять единиц транспорта. В ходе проведения торгов удалось сэкономить и заключить госконтракт на поставку «ГАЗели» и еще одного «ПАЗа», так что Нижний Ломов получает всего три новых машины для пассажирских перевозок», — отметил губернатор.

Олег Мельниченко подчеркнул, что в 2026 году транспортная реформа будет продолжена.

«Областная программа модернизации общественного транспорта рассчитана на 2025-2030 годы», — уточнил он.