Сергей Федотов и Юрий Урванов передали орден Мужества родственникам геройски погибшего Ильдара Медведева Общество

Пенза, 17 октября 2025. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Сергей Федотов и начальник пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям Юрий Урванов передали орден Мужества родственникам капитана Ильдара Медведева, геройски погибшего в Курской области.

Фото: Pnzreg.ru

На церемонии, состоявшейся в правительстве региона, присутствовали сослуживцы Ильдара Медведева, его односельчане из Верхней Елюзани, бойцы отряда содействия полиции «Тигр», юнармейцы, курсанты Пензенского артиллерийского инженерного института и представители мусульманской общины Городищенского района.

«По поручению президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего Вооруженными силами мы передаем семье Ильдара Джавдятовича орден Мужества. Он посвятил свою жизнь служению Отечеству, во время службы неоднократно обращался к руководству с просьбой о направлении в служебную командировку на участок российско-украинской границы, считая защиту Родины своим непосредственным долгом», — сказал Сергей Федотов, обращаясь к присутствующим.

От имени главы региона Олега Мельниченко он поблагодарил родителей Ильдара Медведева за воспитание достойного сына.

В свою очередь Юрий Урванов отметил, что «пограничник — это не профессия, это судьба».

«Всегда, когда враг пытается преступить пределы территории нашего Отечества, пограничник — первый, кто, не отступая, встречает его лицом к лицу», — подчеркнул он.

Согласно информации, размещенной на сайте правительства Пензенской области, выпускник ПАИИ Ильдар Медведев с 2019 года проходил службу в органах безопасности.

С 20 апреля 2025 года он охранял границу в Курской области.

8 мая Ильдар Медведев руководил эвакуацией получивших ранения пограничников. При проведении эвакуации капитан выявил вражеский гексокоптер и, не давая ему приблизиться к раненым, пытался уничтожить беспилотник. От взрыва сброшенного с дрона устройства Ильдар Медведев получил смертельные ранения, но благодаря его мужественным действиям удалось завершить эвакуацию и доставить раненых бойцов в лечебные учреждения.

Указом президента РФ от 11 августа 2025 года за заслуги в обеспечении безопасности Российской Федерации капитан Ильдар Медведев посмертно удостоен ордена Мужества.