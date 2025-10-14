Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Пензе, в котором погибли три человека Происшествия

Пенза, 14 октября 2025. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с участием грузовика и легковушки на 647 км федеральной трассы М5 «Урал», в котором погибли три человека.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«По предварительным данным, [13 октября] около 12.25 на 647 км ФАД М5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «МАЗ» под управлением мужчины 2004 года рождения и автомобиля «ВАЗ» [...] под управлением мужчины 2005 года рождения. В результате аварии погибли водитель автомобиля «ВАЗ-21150» и его два пассажира — мужчина 2005 года рождения и 17-летняя девушка. [...] По факту дорожно-транспортного происшествия следственными органами проводится проверка, ход и результаты которой взяты надзорным ведомством на контроль», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем указано также, что на место происшествия выезжал прокурор Железнодорожного района Пензы Рустам Абубекеров.