16:22:21 Вторник, 14 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Пензе, в котором погибли три человека

08:57 | 14.10.2025 | Происшествия

Печать

Пенза, 14 октября 2025. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с участием грузовика и легковушки на 647 км федеральной трассы М5 «Урал», в котором погибли три человека.

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Пензе, в котором погибли три человека

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«По предварительным данным, [13 октября] около 12.25 на 647 км ФАД М5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «МАЗ» под управлением мужчины 2004 года рождения и автомобиля «ВАЗ» [...] под управлением мужчины 2005 года рождения. В результате аварии погибли водитель автомобиля «ВАЗ-21150» и его два пассажира — мужчина 2005 года рождения и 17-летняя девушка. [...] По факту дорожно-транспортного происшествия следственными органами проводится проверка, ход и результаты которой взяты надзорным ведомством на контроль», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем указано также, что на место происшествия выезжал прокурор Железнодорожного района Пензы Рустам Абубекеров.


Читайте также
В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Житель Заречного лишился около 3 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке квадроцикла через интернет Жительница Никольска заплатила 200 тыс. рублей за поддельные водительские права
В пензенском сквере «Семейный» начали устанавливать детские игровые элементы Мошенник под видом сотрудника Роскомнадзора убедил жительницу Заречного перечислить около 600 тыс. рублей на чужой счет
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама