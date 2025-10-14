16:21:40 Вторник, 14 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Возбуждено уголовное дело по факту смерти водителя грузовика, который упал с перекладины прицепа при выгрузке зерна в Земетчино

09:19 | 14.10.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 14 октября 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту смерти 58-летнего водителя грузовика, который получил травмы при выполнении разгрузочных работ в рабочем поселке Земетчино Пензенской области.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти водителя грузовика, который упал с перекладины прицепа при выгрузке зерна в Земетчино. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В нижнеломовском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). По данным следствия, в рабочем поселке Земетчино водитель грузовой автомашины, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, при выгрузке зерна упал с перекладины прицепа. В результате полученных телесных повреждений 58-летний мужчина через несколько дней скончался в больнице», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем указано, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда и допустившего их нарушение.


Читайте также
В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Житель Заречного лишился около 3 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке квадроцикла через интернет Жительница Никольска заплатила 200 тыс. рублей за поддельные водительские права
В пензенском сквере «Семейный» начали устанавливать детские игровые элементы Мошенник под видом сотрудника Роскомнадзора убедил жительницу Заречного перечислить около 600 тыс. рублей на чужой счет
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама