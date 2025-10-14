Возбуждено уголовное дело по факту смерти водителя грузовика, который упал с перекладины прицепа при выгрузке зерна в Земетчино Криминал

Пенза, 14 октября 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту смерти 58-летнего водителя грузовика, который получил травмы при выполнении разгрузочных работ в рабочем поселке Земетчино Пензенской области.

«В нижнеломовском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). По данным следствия, в рабочем поселке Земетчино водитель грузовой автомашины, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, при выгрузке зерна упал с перекладины прицепа. В результате полученных телесных повреждений 58-летний мужчина через несколько дней скончался в больнице», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем указано, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда и допустившего их нарушение.