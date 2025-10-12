15:18:31 Воскресенье, 12 октября
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке квадроцикла через интернет

11:13 | 12.10.2025 | Криминал

Пенза, 12 октября 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1989 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке по объявлению в интернете квадроцикла «Segway Snarler AT6 LE» с доставкой из Казани. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке квадроцикла через интернет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Заинтересовавшись выгодным предложением, он связался с продавцом и договорился о покупке. Не подозревая, что общается с мошенником, пензенец перевел на указанный счет около 680 тыс. рублей через банковское приложение. Когда продавец перестал выходить на связь, потерпевший осознал, что его обманули, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.


