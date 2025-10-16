Левый поворот при выезде с улицы Новоселов в Пензе на трассу М5 вновь разрешен Общество

Пенза, 16 октября 2025. PenzaNews. Левый поворот вновь разрешен при выезде с улицы Новоселов в Пензе на федеральную трассу М5 «Урал». Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Фото: T.me/denisov_ov

«Доложил губернатору Олегу Владимировичу Мельниченко, как организовано движение на трассе М5 в районе выезда из Зари. Утром на месте оценил ситуацию. Левый поворот с улицы Новоселов открыт», — написал он в своем Telegram-канале в четверг, 16 октября.

Олег Денисов отметил, что погодные условия ночью не позволили дорожникам нанести разметку полностью.

«В ближайшее время работы будут завершены», — добавил глава Пензы.

Олег Денисов уточнил, что светофор действует в прежнем режиме.

«На прошлой неделе встречались с жителями микрорайона. Поступило много жалоб из-за того, что автомобилистам приходилось делать большой крюк. Спасибо Олегу Владимировичу, что оперативно включился в вопрос. Совместно с руководителем Росавтодора Романом Витальевичем Новиковым было найдено рабочее решение», — напомнил он.

По словам Олега Денисова, ремонт на федеральной трассе продолжается.

«В ближайшие две недели здесь будут укладывать верхний слой асфальта по левой стороне — от проспекта Победы до улицы Одесской. Полностью закончить ремонт на участке в границах Пензы ФКУ «Поволжуправтодор» планирует в конце октября», — сообщил он.