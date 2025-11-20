Олег Калинковский назначен начальником пензенского линейного отдела МВД России на транспорте Общество

Пенза, 20 ноября 2025. PenzaNews. Подполковник полиции Олег Калинковский назначен начальником пензенского линейного отдела МВД России на транспорте.

Фото: пресс-служба пензенского ЛО МВД России на транспорте

Как следует из сообщения пресс-службы ведомства, соответствующий приказ подписан в управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

«В органах внутренних дел Олег Калинковский с 2007 года. На службу он был принят в период обучения в Пензенском государственном педагогическом университете имени В.Г. Белинского по квалификации «Юрист». За время службы прошел путь от младшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска пензенского ЛУВДТ средневолжского УВД на транспорте МВД России до заместителя начальника – начальника полиции пензенского ЛО МВД России на транспорте, зарекомендовав себя как грамотный и ответственный руководитель, имеющий большой опыт оперативной работы», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что Олег Калинковский был неоднократно отмечен ведомственными наградами за добросовестное выполнение служебных обязанностей и высокие показатели в работе, в их числе — медали МВД России «За отличие в службе» II и III степеней.