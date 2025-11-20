18:53:18 Четверг, 20 ноября
Анатолий Замотаев назначен военным комиссаром города Кузнецка, Кузнецкого и Сосновоборского районов

15:12 | 20.11.2025 | Общество

Кузнецк, 20 ноября 2025. PenzaNews. Майор Анатолий Замотаев назначен военным комиссаром города Кузнецка, Кузнецкого и Сосновоборского районов Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Кузнецка.

Фото: Gorodkuzneck.ru

«Анатолий Павлович родился в Башкирии, Пензенская земля является для него второй родиной, здесь он окончил Пензенский артиллерийский инженерный институт имени Н.Н. Воронова. По окончании учебы в институте в 2007 году прошел курсы Общевойсковой академии ВС РФ в Солнечногорске на должность начальника штаба местного оборонного объекта. Проходил службу в Забайкальском крае в отдаленном городке почти на границе с Китаем и Монголией на различных должностях. Исполнял обязанности начальника военно-пожарной команды, участвовал в тушении степных и лесных пожаров», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в 2013 году Анатолий Замотаев решил вернуться в Пензенскую область и занял должность инженера отдела по уничтожению боеприпасов сложной конструкции на объекте «Леонидовка», работал в помещениях категории первой группы опасности.

«Прослужил год и был переведен на равнозначную должность на объект «Щучье» Курганской области, полтора года прослужил там и вернулся в Леонидовку. Часть выполнила свои функции, завершила деятельность и была сокращена. Анатолию Павловичу предложили возглавить военкомат города Кузнецка», — указано в сообщении.


