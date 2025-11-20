18:53:26 Четверг, 20 ноября
Андрей Шиганков и Елена Егорова поздравили Виктора Городнова с 98-летием

16:01 | 20.11.2025 | Общество

Пенза, 20 ноября 2025. PenzaNews. Первый заместитель главы администрации Пензы Андрей Шиганков и начальник городского социального управления Елена Егорова поздравили ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Пензы Виктора Городнова с 98-летием в четверг, 20 ноября.

Фото: Penza-gorod.ru

Андрей Шиганков передал Виктору Городнову подарки и поздравления от губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и главы города Олега Денисова, а также пожелал ему здоровья и благополучия.

«Ваши заслуги в военной и гражданской сферах оставили яркий след в истории нашего города и государства. Несмотря на все испытания судьбы, вы сумели сохранить стойкость характера, стать надежным тылом своим близким. Низкий вам поклон за вклад в Великую Победу. Ваше имя навсегда вписано в героическую летопись страны», — сказал он.

Согласно информации, размещенной на сайте мэрии, Виктор Городнов родился в селе Усть-Вазерки Лунинского района Пензенской области.

Затем его семья переехала в Пензу.

Виктор Городнов, будучи юношей, трудился рабочим в мастерской музыкальных инструментов.

В 1944 году отправился на фронт в учебный отряд Северного флота.

Его служба проходила на торпедных катерах. Виктор Городнов занимался обезвреживанием глубинных бомб и обеспечивал безопасность судов.

В 1951-м вернулся домой. Работал на предприятии «Пензтекстильмаш», позже перешел в Научно-исследовательский институт физических измерений.

В 1993 году вышел на пенсию.

Отмечен медалью «За победу над Германией», удостоен званий «Победитель социалистического соревнования» и «Ветеран труда». Почетный гражданин города Пензы.


